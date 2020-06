Coriky, rinviata la pubblicazione dell’album esce il secondo singolo.

Coriky, la nuova band di Ian MacKaye (Fugazi, Minor Threat, The Evens, etc), Joe Lally (Fugazi, The Messthetics, etc), e Amy Farina (The Evens, The Warmers, etc), dopo aver pubblicato il singolo di debutto “Clean Kill” e annunciato la pubblicazione dell’album ha dovuto rimandare la release su Dischord causa coronavirus. Con un nuovo singolo pubblicato sulla pagina Bandcamp, dal titolo “Too Many Husbands“, la band annuncia che l’album sarà sulle piattaforme digitali dal 12 giugno mentre negli store dal 26.

https://www.dischord.com/band/coriky