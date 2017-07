Quarto disco sulla lunga distanza per il trio toscano dedito al più sfrenato punk/rockabilly/surf-garage. Come nei lavori precedenti la band esprime una grande energia confermando l’indomabile indole di punk-a-billy iper-adreanlitico, con la testa nel futuro, ma con il cuore nel passato.

A differenza dei lavori precedenti c’è qualche digressione come l’hard blues di “Db: negative” e momenti psichedelici come “The prison without walls”. Tuttavia il ritmo è irrefrenabile e si evince in “Sons of universe” e nel punk –r’n’r-surf di “Fight”. Il blues è rispolverato, sempre in modo compulsivo, nel garage di “Are you alive?” mentre “Moonlight perfume” ha più il sapore di una ballata. In “I see your face” il trio si lascia andare ad un rock più articolato.

Accendete i motori e partite nel lungo viaggio del rock’n’roll più puro nel pianeta X.

http://www.theastrophonix.com/

https://www.facebook.com/theastrophonix/

autore: Vittorio Lannutti