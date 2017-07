Era dal 2013, all’epoca di Ghost on Ghost, che Samuel “Sam” Ervin Beam non usava il suo nome d’arte più conosciuto per un album d’inediti.

Dal prossimo 25 Agosto non sarà così. In tale data è prevista la pubblicazione, via Sub Pop Records/Audioglobe, di Beast Epic, il nuovo disco di Iron & Wine. Beam in persona lo ha pensato e prodotto, facendosi aiutare da Tom Schick nelle fasi di mixaggio e registrazione e delegando a Richard Dodd quella di masterizzazione.

Ad anticiparlo ci pensa il video, diretto da J. Austin Wilson, del singolo Call It Dreaming. Buona visione.

La tracklist:

1. Claim Your Ghost

2. Thomas County Law

3. Bitter Truth

4. Song in Stone

5. Summer Clouds

6. Call It Dreaming

7. About a Bruise

8. Last Night

9. Right for Sky

10. The Truest Stars We Know

11. Our Light Miles

http://www.ironandwine.com/

https://www.facebook.com/ironandwine/