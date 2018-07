Quest’anno a Berlino una nuova edizione dello storico festival di musica sperimentale Berlin Atonal in programma dal 22 al 26 agosto nell’incantevole struttura dell’ex centrale elettrica di Berlino-Est in pieno quartiere Mitte (Kraftwerk Arena).

In anteprima il festival annuncia il primo gruppo di nomi che si esibiranno nei cinque giorni dell’evento che ormai richiama sempre più attenzione in parte per la sua grande attitudine alle performance audio/visive e con le incredibili esperienze multisensoriali.

Helena Hauff, Actress e Giant Swan sono tra i primi nomi ad essere comunicati; spuntano con grande notizia anche i British Murder Boys (Aka Regis & Surgeon) dopo una lunga assenza sul suolo tedesco e con un live di grande prestigio. Nuova collaborazione anche per i due musicisti tedeschi Lowtec e Kassem Mosse che debuttano con il progetto Kolorit e un esclusivo set audio/visivo.

Confermata anche la giovane artista danese Astrid Sonne, musicista e compositrice di formazione classica, diventata successivamente un’audace sperimentatrice elettronica con la pubblicazione del suo album d’esordio “Human Lines“, attraverso l’etichetta danese Escho; l’autrice presenterà un nuovo spettacolo A/V con il progetto “Ephemeral” che offrirà un mix eclettico descrivendo la sua musica con un lungo viaggio attraverso diversi paesaggi sonori che corrispondono a vari stati d’animo e differenti fasi emotive.

Seconda ondata ancora più travolgente della prima; da evidenziare le partecipazioni del produttore giapponese TJ Hertz aka Objekt, della DJ nativa di Dusseldorf Lena Willikens, del duo britannico Keith McIvor & Jonnie Wilkes in Optimo e l’anteprima mondiale (una delle tantissime) del set in collaborazione tra Shifted, Broken English Club e Ilpo Väisänen oltre a una vera e propria sequenza impressionante di nomi della scena techno elettronica mondiale.

In attesa della line up definitiva, dopo queste carrellate di fine giugno e inizio luglio si può cominciare a stilare una lista già “impegnativa” mentre il cartellone completo comprendente oltre cento artisti sarà fatto pervenire per fine luglio.

Al momento questi tutti i nomi comunicati e in basso la parte della line up temporanea: Aasthma (Peder Mannerfelt + Pär Grindvik), Actress, Alessandro Adriani, Alpha 606, Astrid Sonne presents Ephemeral, Batu, Beatrice Dillon, British Murder Boys, Bruta Non Calculant, Caroline Lethô, Changsie, Courtesy, Cura Machines with Rainer Kohlberger, Djrum, Eris Drew, Gábor Lázár presents Unfold, Giant Swan, Group A with Dead Slow Ahead, Helena Hauff, Hiro Kone presents Pure Expenditure, Iona Fortune presents Chaotic Profusion, ishi vu, Jay Glass Dubs, June, Klara Lewis, Kolorit (Lowtec + Kassem Mosse), Konx-om-Pax, LABOUR presents next time, die consciously (بیگانگی), Lanark Artefax, Layne, Le Syndicat Electronique, Lena Willikens, Leslie Winer presents ©ont. with Gazelle, Misst’inkiette + Maeve Rose, Lil Mofo, Lucrecia Dalt presents Synclines, Machine Woman, Martina Lussi, Nikakoi, Object Blue, Objekt, Optimo, Ora Iso, Outer Space presents Organic Dial, Paradox, Patricia, Phantom Love, Photonz, Prequel Tapes, PTU, Regis, Rezzett, Robin Fox, Samuel Kerridge, Shifted / Broken English Club / Ilpo Väisänen.

MERCOLEDI 22 AGOSTO

Astrid Sonne presents Ephemeral

Beatrice Dillon

Caroline Lethô

Gábor Lázár presents Unfold

Jay Glass Dubs

LABOUR presents next time, die consciously (بیگانگی)

Lena Willikens

Lucrecia Dalt presents Syncline

Nikakoi

Photonz

PTU

Liver Laser, G.P.

Robin Fox presents Single Origin

SW. / SVN

More to be announced

GIOVEDI 23 AGOSTO

Alessandro Adriani

Batu

Bruta Non Calculant

Changsie

Cura Machines with Rainer Kohlberger

Iona Fortune presents Chaotic Profusion

June

Klara Lewis

Lanark Artefax

Le Syndicat Electronique

Lil Mofo

Martina Lussi

Phantom Love

More to be announced

VENERDI 24 AGOSTO

British Murder Boys

Courtesy

Giant Swan

group A with Dead Slow Ahead

Helena Hauff

Hiro Kone presents Pure Expenditure

Layne

object blue

Ora Iso

Paradox

Regis

Samuel Kerridge

Sophia Loizou

More to be announced

SABATO 25 AGOSTO

Aasthma (Peder Mannerfelt + Pår Grindvik)

Actress

Alpha 606

Djrum

Shifted / Broken English Club / Ilpo Väisänen

Kolorit (Lowtec & Kassem Mosse)

Konx-om-Pax presents Contemporary Hardcore

Leslie Winer presents ©ont. with Gazelle Misst’inkiette + Maeve Rose

Optimo

Patricia

Simo Cell b2b Low Jack

Veronica Vasicka

YPY

More to be announced

DOMENICA 26 AGOSTO

Eris Drew

ishi vu

Machine Woman

Objekt

Outer Space presents Organic Dial

Prequel Tapes

Rezzett

Sissel Wincent b2b Anastasia Kristensen

Skee Mask

Transcendence Orchestra

More to be announced