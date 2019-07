Throwing Muses in studio per un nuovo album, lo annuncia Kristin Hersh.

Con un tweet Kristin Hersh annuncia che i Throwing Muses stanno lavorando al nuovo album. Non è dato sapere quando, e con quale label, uscirà ma intanto la foto allegata ritrae Dave Narcizo in studio. I Throwing Muses li avevamo rivisti di recente dal vivo al Daydream Festival di Pasadena, curato dai Cure, e nei prossimi mesi hanno un tour che li porterà in giro per gli Stati Uniti; ma nulla faceva presagire ad un nuovo album.

https://www.kristinhersh.com/