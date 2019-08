Motörhead – In autunno le ristampe di “Bomber” e “Overkill”.

Non saranno mai sufficienti le lacrime per la scomparsa del caro Ian Fraser Kilmister, per gli amici Lemmy, sono passati quattro anni da quella brutta notizia, ma per noi sulla Terra è come se fossero passati si e no quattro mesi.

Tralasciando la malinconia e tornando al presente, la buona notizia è che i Motörhead hanno lanciato una vasta campagna di riedizioni di materiale della band.

Si parte il 25 ottobre attraverso la BMG con la ristampa di “Overkill” e “Bomber“, rispettivamente secondo e terzo album del collettivo, pubblicati entrambi nel 1979 in seguito al successo dell’omonimo album uscito due anni prima.

Entrambi gli album saranno resi disponibili in edizioni deluxe in versione rimasterizzata 2xCD e 3xLP con l’inclusione di materiale inedito dal vivo e un libro con copertina rigida con interviste, foto e cimeli, oltre a spartiti e il programma del tour successivo all’uscita di “Bomber”.

Autore: Luigi Ferrara