Il nuovo libro di Patti Smith e il rinvio del suo tour…

Da pochissimi giorni è in libreria il nuovo lavoro letterario della Sacerdotessa del Rock. “L’anno della scimmia” esce per i tipi della Bompiani dove Patti Smith racconta il suo 2016 u“un’anno lunare che porta con sé svolte inaspettate e passaggi esistenziali”. Le pagine sono illustrate dalle Polaroid scattate dalla stessa Smith e racconta “di bilanci e separazioni. Sullo sfondo le miserie della politica americana, con il suo mentore Sandy Pearlman che si avvicina alla morte mentre Sam Shepard, amico di una vita, che lotta contro la Sla. Intanto lei compie settant’anni.

Tra fotografie e frammenti onirici e piccole poesie racconta d incontri con personaggi reali e immaginari facendo diventare il suo viaggio un percorso mistico, a tratti erratico e intenso, sospeso tra sogno e realtà.

Intanto il tour, che avrebbe toccato nei mesi scorsi anche l’Italia viene rimandato causa Covid19. Quindi Patti Smith and band in seguito alle disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica annuncia che i biglietti acquistati per gli appuntamenti di Roma (26 luglio), Lucca (27 luglio), Sogliano al Rubicone (29 luglio) e Milano (30 luglio) sono rinviati a data da destinarsi ma i biglietti acquistati rimangono validi per i nuovi concerti previsti nel 2021 che l’artista annuncerà quanto prima.

