Nei primi anni 80′la diffusione di strumenti elettronici a basso costo creò fenomeni come il synth-pop. Tra i principali esponenti di questo genere musicale ci fu il duo di Vince Clarke (Depeche Mode, Erasure) ed Alison Moyet che, seppur di breve durata, a suo modo ha segnato un’epoca e oltre…

A sette lustri dalla loro nascita, il prossimo 26 Ottobre, via Mute Records, gli Yazoo verranno celebrati grazie al cofanetto Four Pieces – A Yazoo Compendium.

Nel box-set ci saranno i due album pubblicati in attività dal gruppo (Upstairs At Eric’s e You And Me Both), una raccolta di remix (in basso potete ascoltare quello della hit Situation ad opera di Richard X), ben due inedite BBC Sessions (al link sottostante trovate il maggior successo dei nostri, Don’t Go, tratto da una di tali registrazioni), oltre a varie altre chincaglierie.

http://yazooinfo.com/

http://twitter.com/yazooinfo