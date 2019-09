Tutto pronto per il nuovo album di Stephen Mallinder, co-fondatore nel 1973 a Sheffield dei mitici Cabaret Voltaire insieme a Richard H. Kirk, che di recente ha rispolverato il brand e Chris Watson, impegnato negli anni passati soprattutto nel field recordings tra le file della Touch.

L’ultimo lavoro solista prodotto da Mallinder è risalente a trentacinque anni fa con il disco “Pow-Wow”, anche se in tutti questi anni il compositore britannico non è stato proprio con le mani in mano dedicandosi alle attività di giornalista, autore di trasmissioni radiofoniche e docente accademico in Digital Music & Sound Art all’Università di Brighton.

Il nuovo full-lenght sarà intitolato “Um Dada” e un pò riprende le sensazioni di “Pow-Wow” con un orientamento house/leftfield a sostegno di un creativo taglia e cuci ovvero collage digitale. La release date è fissata per il prossimo 11 ottobre attraverso l’etichetta indipendente statunitense Dias Records. Intanto in rete è stata diffusa come preview la opening track ‘Working (You Are)’.

www.daisrecords.com

Autore: Luigi Ferrara

Photo by Paul Burgess

Stephan Mallinder – “Um Dada” – Tracklist

1. Working (You Are)

2. Prefix Repeat Rewind

3. It’s Not Me

4. Um Dada

5. Satellite

6. Colour

7. Flashback

8. Robber*

9. Hollow*

*CD + Digital bonus tracks