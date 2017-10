Il produttore finlandese Ilpo Väisänen, noto anche per la sua lunga militanza nei Pan Sonic insieme allo scomparso Mika Vainio, ha annunciato la pubblicazione di un disco dedicato al suo ex collega in partenariato con Dirk Dresselhaus, conosciuto ai più come Schneider TM.

I due hanno una collaborazione fissa dai tempi di Angel (attualmente die Angel), progetto partito all’inizio del millennio e che periodicamente viene rispolverato.

Nella fattispecie il nuovo lavoro “Entroprien I”, trattasi dell’ottavo partorito dalla partnership finnico-teutonica, che nelle sette composizioni inserite perlustrano ampi ambienti elettroacustici in cui spazia liberamente la chitarra di Dresselhaus e con la partecipazione del grande Oren Ambarchi in almeno due brani della tracklist tra cui ‘Terminen Kevat’, singolo scelto come anteprima del disco.

La nuova produzione sarà rilasciata il prossimo 6 ottobre dalla Cosmo Rhythmatic, label insediata a Berlino, ma curata dal produttore palermitano Shapednoise insieme a Ascion e Davide Carbone.

www.cosmorhythmatic.org

Autore: Luigi Ferrara