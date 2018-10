Dopo un paio di dischi non eccellenti l’ex Screeming Trees torna ad alzare la testa grazie alla collaborazione dell’inglese Duke Garwood, con cui aveva già condiviso un disco. Questo lavoro è nato in modo spontaneo dopo un tour insieme. Garwood è restato solo a casa di Lanegan, che si era dovuto assentare per qualche giorno e per ammazzare il tempo ha lavorato ai suoni che sono presenti in questo disco. Così al suo ritorno Mark Lanegan non è rimasto entusiasta del lavoro del musicista inglese e vi ha aggiunto le liriche et voilà l’album.

La struttura blues è sempre presente dietro le dodici canzoni; un blues spesso più concettuale che suonato a parte l’arpeggiata “Upon doing something wrong” e il folk (quasi) blues dell’irresistibile “Desert song”.

Le ambientazioni sono spesso soffuse e rarefatte e si capisce che il duo ha lavorato per sottrazione mentre Lanegan ha cantato mantenendo un profilo basso su sonorità sospese tra elettronica e chitarre elettriche. Spesso si tratta di ballate, come la lenta e avvolgente “Scarlett”. Le parti più malinconiche sono quelle che hanno per ambientazione paesaggi evocativi e desertici, come nella dilatata “Lonesome infidel”.

http://heavenlyrecordings.com/new-music-album-announcement-mark-lanegan-duke-garwood-with-animals/

autore: Vittorio Lannutti