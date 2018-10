All’inizio degli anni novanta, David Lynch e Angelo Badalamenti si unirono nel progetto musicale Thought Gang, registrando alcuni brani di cui due vennero inseriti nella colonna sonora di Fuoco cammina con me. Venticinque anni dopo, Thought Gang diventa il titolo dell’album che raccoglie quelle e altre composizioni, fra cui Frank 2000, Summer Night Noise e Logic and Common Sense, sentiti nella nuova serie di Twin Peaks.

Queste sono le dodici tracce del disco, in uscita il 2 novembre per la label Sacred Bones:

01. Stalin Revisited

02. Logic and Common Sense

03. One Dog Bark

04. Woodcutters From Fiery Ships

05. A Real Indication

06. Jack Pains It Red

07. A Meaningless Conversation

08. Frank 2000 Prelude

09. Multi-Tempo Wind Boogie

10. The Black Dog Runs at Night

11. Frank 2000

12. Summer Night Noise

Woodcutters From Fiery Ships è il primo brano che anticipa l’uscita, e potete sentirlo qui sotto:

