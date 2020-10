Al solito operoso, il buon Mark Lanegan ha approfittato del lockdown e della conseguente pausa dai concerti per rimanere attivo almeno a livello di uscite discografiche.

Andando in ordine temporale è stato da poco comunicato che, tramite il moniker Dark Mark, il prossimo 4 Dicemmbre il nostro pubblicherà, unicamente via Rough Trade (qui il link), il disco natalizio Dark Mark Does Christmas 2020.

Parte della scaletta riprenderà l’ep Dark Mark Does Christmas 2012 (lo potete ascoltare più in basso) venduto solo in tour, dove l’ex Screaming Trees rientepretava alcuni classici a tema(The Cherry Tree Carol, Down In Yon Forest, O Holy Night, We Three Kings) oltre alla cover di Burn The Flames di Roky Erickson (13th Floor Elevators).

In aggiunta vi saranno altri cinque brani, fra cui la rilettura di Christmas Eve Can Kill You degli Everley Brothers ed un brano inedito dello stesso Lanegan, intitolato A Christmas Song.

Pochi giorni orsono, invece, l’artista statunitense ha reso disponibile, grazie alla label Ecstatic Recordings, il primo omonimo ep dei Black Phoebe, nuovo progetto musicale messo su insieme alla moglie Shelley Brien (Singrid Lund) e che vede la partecipazione di qualche membro della sua band, tipo il bassista Martyn LeNoble (Porno For Pyros, Dave Gahan).

L’extended play, un misto di gothic wave e techno, lo trovate al link sottostante. Buon ascolto.

https://www.marklanegan.com/