Quartetto post-punk canadese, i Preoccupations, ex Viet Cong, nascono a Calgary nel 2012, dalle ceneri della band Women. La morte improvvisa di Chris Reimer, chitarrista e voce degli Women, segna la fine della band. Sarà l’incontro con i chitarristi Scott Munro e Danny Christiansen a far nascere nell’ex bassista degli Women Matt Flegel e nell’ex batterista Mike Wallace la voglia di rimettersi in gioco e a dar vita ad una nuova band: i Viet Cong.

La nuova formazione inizia a calcare i palchi di Calgary proponendo quello che sarà il loro primo Ep, “Cassette”. Il loro stile, definito “labyrinthine post-punk” viene accolto con entusiasmo dal pubblico tanto che la band verrà chiamata ad esibirsi al SXSW del 2014. Di lì a poco la band firmerà per la canadese Flemish Eye e pubblicherà su vinile, via Mexican Summer, il loro Ep.

Il vero debutto arriva però a Gennaio 2015. L’album, omonimo, viene pubblicato via Jagjaguwar e contiene le bellissime “Continental Shelf” e “Silhouettes”. L’album consacra il talento della band, e la loro performance al Primavera Sound dello stesso anno viene lodata da tutto il pubblico e la stampa presente. A seguito della discussione nata nel 2016 circa il loro nome, la band decide di cambiarlo in Preoccupations e di pubblicare, il 16 settembre 2016 via Jagjaguwar, il nuovo e omonimo album contenente il singolo “Anxiety”.

Sono passati due anni e i Preoccupations sono tornati con un nuovo disco in studio, “New Material”. I brani ancora una volta s’incentrano sui temi della creazione, distruzione e inutilità, e lo fanno con una singolare grinta post-punk. Sono evocativi e nitidissimi.

Questa la tracklist: 1.Espionage 2.Decompose 3.Disarray 4.Manipulation 5.Antidote 6.Solace 7.Doubt 8.Compliance

Il gruppo sarà presto in Italia per quattro concerti. Ecco i dettagli:

Giovedi 7 Febbraio presso Spazio211 a Torino Biglietto: 13 euro + d.p.

Venerdi 8 Febbraio presso Monk di Roma Biglietto: 13 euro + d.p.

Sabato 9 Febbraio presso il Covo di Bologna

Domenica 10 Febbraio presso Argo 16 di Mestre (Ve) Biglietto: 12 euro + d.p.

fonte: uff. stampa