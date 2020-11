La label statunitense Freedom to Spend, sottomarchio della RVNG Intl., ha da poco annunciato la pubblicazione di una retrospettiva sul compositore e docente Tiziano Popoli, tra i protagonisti della New Wave e l’avanguardia italiana degli anni ottanta.

L’antologia in via di lancio sarà intitolata “Burn The Night / Bruciare La Notte: Original Recordings, 1983–1989” e trattasi della prima raccolta in assoluto (la precedente “Early Works – Vol. 1″ include i lavori dei nineties) con materiale d’archivio di quell’epoca del compositore minimalista originario di Vignola, comprendente quattordici brani tra registrazioni inedite per installazioni, spettacoli teatrali e trasmissioni radiofoniche, conseguite grazie all’ausilio di campionatori primordiali, un Yamaha DX7 e una Roland TR909 che sono diventati un po’ il marchio di fabbrica dell’autore.

Tra l’altro preordinando le copie fisiche saranno inclusi dei banchi di patch del DX7 contenenti suoni utilizzati per la realizzazione di “Burn the Night / Bruciare la Notte“, insieme a istruzioni su come possono essere utilizzati.

La Freedom To Spend ha fissato la release date per il prossimo 22 gennaio 2021 e donerà una parte del ricavato del doppio LP a Greenpeace per conto di Popoli.

Pubblicata in rete come anteprima la traccia ‘Iunu-Wenimo’ con video a opera di Alessandro Furlan.

www.freedomtospend.org

Autore: Luigi Ferrara

Tiziano Popoli – “Burn The Night / Bruciare La Notte: Original Recordings, 1983–1989” – Tracklist

01. Twist

02. Svelf

03. Iunu-Wenimo

04. Minimal Dance N. 1

05. Mimetico Erettile

06. Canzone Canina

07. Se Son Rose Florianno

08. Bruciare La Notte

09. A Simple Drawing

10. Blues Padani

11. Il Fantasma

12. L’amour Fou

13. Una Libbra Di Cielo

14. Night Flight—Prozession