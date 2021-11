Trentemøller, sesto album. Ascolta i singoli. In concerto a Milano nel 2022.

Anders Trentemøller ha annunciato un nuovo album dal titolo Memoria. Il poliedrico musicista e compositore danese pubblicherà un nuovo capitolo discografico l’11 febbraio 2022. Di recente ha pubblicato cinque singoli “Golden Sun”, “Shaded Moon” e “No One Quite Like You” feat. Tricky, “In the gloaming” e il recente”All Too Soon” che introducono il suo sesto album. Per Trentemøller ci sarà anche un tour europeo a supporto del lavoro e si esibirà anche in Italia il 13 Marzo 2022 presso i Magazzini Generali di Milano.

L’album è pubblicato dalla In My Room, label di proprietà dell’artista, che ha annunciato che lo ha concepito per essere suonato dal vivo. On stage con il producer ci sarà una band composta da quattro musicisti come l’artista solista islandese Disa (voce e chitarra), Silas Tinglef (batteria), Brian Batz (chitarra), e Jacob Haubjerg (basso). Ad arricchire i suoi live shows ci penserà il famoso lighting designer Leroy Bennett (già al fianco di gente del calibro di Prince, Lady Gaga e Paul McCartney).

