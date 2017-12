Negli anni 90′ sembrava che l’artista americano e la sua ex band, i pregevoli Grant Lee Buffalo, fossero sul punto di spiccare il volo verso una notorietà più ampia, spinti anche dall’appoggio di colleghi illustri come i REM.

Purtroppo nel caso di Grant-Lee Phillips le cose andarono diversamente, tanto che alla fine il gruppo si sciolse.

Un duro colpo che, ad ogni modo, non ha allontanato il songwriter americano dal voler continuare in solitaria la propria carriera musicale, la quale, il prossimo 28 Febbraio, via Yep Roc, si arricchirà di un nuovo album, intitolato Widdershins.

Inciso in soli quattro giorni al Sound Emporium di Nashville, il disco conferma la vena folk-rock che da sempre caratterizza il percorso di Phillips, qui alle prese pure col ruolo di produttore.

Intanto, in circolazione, c’è il primo singolo Totally You Gunslinger che potete trovare in basso. Buon ascolto.

la tracklist:

1. Walk In Circles

2. Unruly Mobs

3. King of Catastrophes

4. Something’s Gotta Give

5. Scared Stiff

6. Miss Betsy

7. The Wilderness

8. Another, Another, Then Boom

9. Totally You Gunslinger

10. History Has Their Number

11. Great Acceleration

12. Liberation

http://www.grantleephillips.com/

https://www.facebook.com/Grant-Lee-Phillips-58176757138