Tom Waits ristampa in vinile gli album “Alice” e “Blood Money”.

Toma Waits annuncia la ristampa del suo quattordicesimo e quindicesimo album pubblicati entrambi nel 2002 da Epitaph Records e ANTI-.

Alice e Blood Money, questi i titoli realizzati da Waits in collaborazione con la moglie Kathleen Brennan e Robert Wilson, sono ristampati dalla label ANTI- per il loro ventennale.

Le release usciranno in vinile colorato blu traslucido e rosso traslucido. “Alice” nacque da una profonda ispirazione dal romanzo del 1865 di Lewis Carrol e da “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” mentre Blood Money invece fu ispirato dalla commedia sociopolitica tedesca Woyzeck, scritta dal poeta Georg Buchner tra il 1836 e 1837, opera rimasta incompiuta.

Di seguito potete ascoltare due inedite versioni live di tratti dai due album, il primo da Blood Money è “All the World is Green” eseguito a Milano e la seconda traccia è “Fish and Bird” da Alice, suonata inversione piano e voce a Londra nel 2004.

http://www.tomwaits.com/