Terzo disco per la band ligure che, fedele alla tradizione di dare il titolo ai loro dischi in base alla catalogazione, hanno titolato questo lavoro “Triodo”. Il loro sound è molto caldo, infatti, ci danno dentro con un garage-blues infuocato ed un cantato che rimanda molto più al beat dei sixties italiani. Il disco si ascolta con molto piacere grazie all’incedere di ritmiche rock’n’roll, infarcite di sonorità anni ’60, tanto da risultare vintage ma non derivativo. Se con “Macchie” il quartetto va in stato ansiogeno con un incedere percussivo e senza sosta in “Nightime” si lascia andare ad uno psychedelic-beat intrigante e pieno di sfumature ‘spaziali’. Di tutt’altra pasta lo stomp’n’roll di “Altrove” e l’assertivo martellante rock-blues di “Primo della lsita”. Lasciatevi travolgere. Non ve ne pentirete!

autore: Vittorio Lannutti