Sul finire degli anni novanta la band americana The Black Heart Procession fu per molti versi un gruppo di riferimento per la scena alt-folk dalle tinte noir. Pall Jekins e Tobias Nathaniel - da San Diego – già erano due musicisti conosciuti e apprezzati con il moniker di Three Mile Pilot e pubblicarono cinque album per la gloriosa Touch and Go Records mentre il sesto capitolo che sancì la fine della band fu a firma di un altra label importante la Temporary Residence.

Nati nel 1997 la band ha avuto preziosi contributi da bravissimi musicisti come Matt Resovich, Mario Rubalcaba, Jason Crane, Joe Plummer, Dmitri Dziensuwski, Jimmy LaValle e Matthew Parker.

E’ notizia ufficiale che The Black Heart Procession stanno per tornare a suonare insieme dopo che Pall Jenkins si è dedicato alla produzione dei The Drowning Men e collaborato con J Mascis dei Dinosaur Jr. Il 2017 vedrà i nostri in tour in Europa e in questo giro non poteva mancare l’Italia una nazione che ha dato molto e ha ricevuto altrettanto dal gruppo; ricordiamo che Pall ha comunque origini italiane.

Le tappe che porteranno a marzo il gruppo dalle nostre parti sono queste:

04.03.2017 al Locomotiv – Bologna

05.03.2017 allo Spazio 211 – Torino

06.03.2017 all’Urban Live Club – Perugia

07.03.2017 all’Init – Roma

08.03.2017 al Circolo Magnolia – Milano

http://www.theblackheartprocession.com/

https://www.facebook.com/blackheartprocession/