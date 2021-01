La coppia formata da 2Square e Antipop, conosciuta ai più come Télépopmusik, tra i protagonisti della scena dance-elettronica francese degli ultimi venti anni, ha annunciato che per i prossimi tre mesi pubblicherà una serie di ben quattro EP tratti dal loro nuovo lavoro rilasciato lo scorso settembre, “Everybody Breaking the Line”. Gli EP saranno completati con remix di Whitesquare, A Flagranti, Mala Ika e Alan Dixon.

Come prima uscita è stata programmata la rivisitazione del produttore italiano Whitesquare della traccia ‘Who Gives a Fuck’, oltre alla versione originale con le collaborazioni di Mau e Sylvia Black.

Ad accompagnare la nuova pubblicazione un video composto da immagini tratte da uno spinoff pilota di una sitcom animata in onda sulla NBC nel 1983 e che successivamente ha ispirato il film “Coneheads” (Teste di cono) del regista Steve Barron.

Di recente, il remix di ‘Connection’ a opera di Reznik & Mikesh, primo singolo di “Everybody Breaking the Line”, pubblicato nel giugno 2019, è stato appena integrato nel celebre gioco Grand Theft Auto V.

