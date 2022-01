Robin Guthrie (Cocteau Twins e fondatore della label Bella Union) pubblica un nuovo Ep.

Membro dei Cocteau Twins e fondatore della label Bella Union Robin Guthrie torna a far parlare di se come musicista. Il chitarrista scozzese, oggi di base in Francia, ieri ha compito 60 anni e li ha celebrati pubblicando su Bandcamp un ennesimo Ep questa volta intitolato The Springtime EP; quattro nuovi splendidi brani pieni di atmosfera eterea e melodie dreampop. Ascolta qui sotto.

http://www.robinguthrie.com/