Uscirà su Golden Chariot via Caroline International/Universal “Let The Dancers Inherit The Party” il decimo album dei British Sea Power.

Il 31 marzo vedrà la luce il nuovo promettente lavoro discografico della band di Brighton che, a quattro anni di distanza dall’ultimo “Machineries of Joy”, torna con 12 brani nuovi di tagliente indie-rock. Il nuovo album è stato registrato fra Londra, il Sussex e sull’Isola di Skye.

La band negli ultimi anni però non si è mai fermata: ha registrato tre colonne sonore per film, scritto il tema musicale del BT Sports European Championship e ri-pubblicato i primi due album nonchè ha colto le occasioni di potersi esibire live in locations anti-convenzionali.

Questa la tracklist completa di Let The Dancers Inherit The Party:

Intro / Bad Bohemian / International Space Station / What You’re Doing / The Voice Of Ivy Lee / Keep On Trying (Sechs Freunde) / Electrical Kittens / Saint Jerome / Praise For Whatever / Want To Be Free / Don’t Let The Sun Get In The Way / Alone Piano

