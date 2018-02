Il trio noise-rock newyorkese ha da poco annunciato l’uscita di un album di inediti. Gli A Place to Bury Strangers, infatti, durante il prossimo mese di Aprile, esattamente il giorno 13, pubblicheranno, via Dead Oceans, il nuovo lavoro sulla lunga distanza, intitolato Pinned.

Il disco segna il debutto alla batteria della new entry Lia Simone Braswell e viene decritto dal chitarrista/vocalist Oliver Ackermann in questa maniera “Quando sei una band da 10 anni, è molto difficile andare avanti cambiando, è difficile mantenere tutto in movimento. Vedo un sacco di band che sono in giro da tempo e sono diventate una versione più debole di ciò che sono stati in passato. Noi vogliamo evitare che questo accada a tutti i costi! Vogliamo fare sempre un passo avanti, sia negli album che nei live!”.

Se l’obbiettivo sia stato centrato lo sapremo a breve, intanto qualche indizio è affidato al primo estratto Never Coming Back, il cui video, diretto da Ackermann in persona con Ebru Yildiz, è in visione al link sottostante.

Sempre ad Aprile è previsto il tour italiano della band americana. Di seguito le date:

20/4 Bemicio Live Gigs, Giaviera del Montello (Tv)

21/4 Freak Out Club, Bologna

22/4 Spazio211, Torino

La tracklist:

1 Never Coming Back

2 Execution

3 There’s Only One Of Us

4 Situations Changes

5 Too Tough To Kill

6 Frustrated Operator

7 Look Me In The Eye

8 Was It Electric

9 I Know I’ve Done Bad Things

10 Act Your Age

11 Attitude

12 Keep Moving On

http://www.aplacetoburystrangers.com/

https://www.facebook.com/aplacetoburystrangers/