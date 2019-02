Lou Rhodes e Andy Barlow formarono i Lamb negli anni 90 mischiando elettronica (jungle e drum and bass) ad una voce calda e suadente dalle forti melodie, e così diventarono uno dei gruppi di punta del fenomeno trip-hop. Dopo quattro album la loro carriera sembrava giunta al termine. Barlow con lo pseudonimo di Hipoptimist ha continuato a produrre altri artisti mentre Lou con fortune alterne ha pubblicato da solista. Poi nel 2011 tornano con un quinto album per poi replicare nel 2014 con Backspace Unwind. Mentre ora il duo di Manchester annuncia che ha scritto e registrato, nell’arco di un anno tra lo studio della band in Inghilterra, Ibiza e l’India, il settimo album dal titolo ‘The Secret of Letting Go’ . Nuove sperimentazioni all’orizzonte – sono annunciate – che dovrebbero amalgamare l’elettronica con il cantautorato.

Il nuovo lavoro discografico è annunciato per il 26 aprile per la label Cooking Vinyl/Edel ed è stato anticipato dal brano ‘Armageddon Waits’, ‘The Secret of Letting Go’ che potete ascoltare qui sotto.

