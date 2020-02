Body Count, il 30mo anniversario lo celebrano con un nuovo album.

In occasione del trentennale della loro carriera tornano a far parlare si dei i Body Count, meglio conosciuto come il progetto rap-metal di Ice T. Il settimo album del gruppo di Los Angeles è intitolato “Carnivore” e verrà pubblicato dalla Century Media il prossimo 6 marzo.

Carnivore è il follow-up di Bloodlust uscito nel 2017 e verrà supportato da un tour che toccherà anche l’Europa tra giugno e luglio. Ascolta il brano che da il titolo all’album.