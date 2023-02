Sparks, la storica band americana firma per un ritorno in Island records.

Gli Sparks annunciano i ventiseisimo album per la rinomata Island Records. The Girl Is Crying in Her Latte verrà pubblicato il 26 maggio e segna il ritorno del gruppo americano all’etichetta dopo la separazione in concomitanza dell’uscita del loro album del 1976 “Big Beat.”

“Uno dei periodi più memorabili per Sparks, quello che ha cementato per sempre il nostro rapporto con il Regno Unito e ha anche esposto Sparks a un pubblico più vasto in tutto il mondo, è stata l’era della Island Records degli anni ’70“, ha dichiarato il duo di fratelli Ron e Russell Mael. “Quasi 50 anni dopo ci ritroviamo nuovamente con la Island Records, ancora una volta con un album che tutti riteniamo audace e senza compromessi come qualsiasi cosa abbiamo fatto. Siamo felici – conclude la band – che dopo così tanto tempo ci siamo ritrocati con la Island, condividendo lo stesso spirito di avventura che avevamo tutti quando, ma con il nostro nuovo album“.

