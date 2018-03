Per una sera solamente, Nick Cave & The Bad Seeds porteranno sugli schermi dei cinema di tutto il mondo uno spettacolo tratto dal loro acclamato tour mondiale del 2017.

Filmato alla Royal Arena di Copenhagen ad Ottobre 2017, Distant Sky cattura uno straordinario e trionfante concerto live di Nick Cave & The Bad Seeds.

Il primo concerto della band in tre anni, in cui hanno suonato l’ultimo album Skeleton Tree insieme a brani di catalogo, ha provocato un reazione estatica da parte dei fan, critici e dalla band in uguale misura, rinnovando un rapporto intimo e profondo dovunque abbiano suonato. Il tour è partito dall’Australia a gennaio 2017 prima di attraversare gli Stati Uniti per finire in Europa, ottenendo alcune delle migliori recensioni della loro carriera.

Per tutto il tour la line-up di sette membri ha visto sul palco Nick Cave (voce, pianoforte), Warren Ellis (pianoforte, tastiere, violino, chitarra tenore), Martyn Casey (basso), Thomas Wydler (batteria), Jim Sclavunos (vibrafono, percussioni, pianoforte), George Vjestica (chitarra) e Larry Mullins (tastiere, pianoforte).

Il film vede la partecipazione del soprano danese Else Torp, che ha raggiunto Nick Cave & The Bad Seeds sul palco di Copenaghen per un’esclusiva esibizione live della title track Distant Sky. La voce di Else compare anche nel brano contenuto nell’ ultimo album Skeleton Tree del 2016.

Il film Distant Sky – Nick Cave & The Bad Seeds Live in Copenhagen, diretto dal premiato regista David Barnard, sarà distribuito da Trafalgar Releasing e sarà proiettato in 500 cinema in tutto il mondo per una sola sera, il 12 Aprile 2018.

Per una lista completa dei cinema che parteciperanno a questo speciale evento di una sola sera e per informazioni legate ai biglietti, visitate: http://www.nickcave.com

fonte: com. stampa