Black Country, New Road: guarda il film-concerto con 8 brani nuovi.

Black Country, New Road hanno pubblicato un nuovo film-concerto che racconta tre spettacoli alla Bush Hall di Londra effettuati lo scorso dicembre. Le esibizioni erano composte da materiale inedito, scritto dopo che il frontman e co-fondatore Isaac Wood ha lasciato il gruppo all’inizio dello scorso anno. Ogni serata presentava un tema visivo diverso e scenografie corrispondenti, ispirate a recite scolastiche, scene pastorali e una pizzeria fittizia e infestata chiamata I Ain’t Alfredo No Ghosts. Il film è stato diretto da Greg Barnes e mixato da John Parish.

Il nuovo materiale è il primo della band da quando ha pubblicato Ants From Up There poco dopo la partenza di Wood. Le otto canzoni nuove sono state scritte e composte dai restanti membri: Tyler Hyde (basso, voce), May Kershaw (piano, voce), Georgia Ellery di Jockstrap (violino, voce), Lewis Evans (sassofono, voce), Luke Mark (chitarra ) e Charlie Wayne (batteria).

