Marcello Parrilli – Moderne solitudini (RadiciMusic)

Il cantautore toscano Marcello Parrilli pubblica il suo quarto disco della sua carriera. E’ la Radici Music a pubblicare “Moderne solitudini” un lavoro fatto di brani inediti ma anche di canzoni già edite precedentemente ma che sono state ri-registrate con nuovi arrangiamenti con un sound pop-rock ma con una tonalità vocale che evoca quella di Mario Venuti. Marcello Parrilli ha utilizzato come filo conduttore di “Moderne solitudini“ l’amore ma con una visione parallela alle contemporanee forme di solitudini che si stanno delineando nella società contemporanea. I brani sono generalmente strutturati su ballate pop lente e avvolgenti, a volte troppo melodiose con il romanticismo che domina in particolare in brani come “Notte di S. Lorenzo” e nell’elettro-pop di “Perso nei tuoi occhi”. Le uniche aperture al rock (pop) sono l’ottima ballata “Ragazza di Chiang Mai” e la più tirata “La resa” con delle buone chitarre distorte.

https://www.marcelloparrilli.com/moderne-solitudini/

autore: Vittorio Lannutti