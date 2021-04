I black midi annunciano il nuovo album “Cavalcade”. Ascolta il singolo.

La band sperimentale britannica black midi ha annunciato il nuovo album. Cavalcade, questo il titolo, verrà pubblicato il 28 maggio dalla label Rough Trade che lo stamperà in vinile, picture disc, cassetta, Cd e digital. Contemporaneamente all’annuncio la band ha pubblicato il primo video singolo del brano “John L“. Il video è stato diretto dalla coreografa e direttrice creativa Nina McNeely, i cui progetti precedenti includono il visual “Sledgehammer” di Rihanna e Climax di Gaspar Noé.

Le prime tracce per Cavalcade nascono già a fine 2019 dopo che la band pubblicò il debutto Schlagenheim. Buona parte dei brani sono stati scritti durante un lungo distanziamento tra i membri per poi completarli di persone. Al lavoro però non ha partecipato il chitarrista, e fondatore, Matt Kwasniewski-Kelvin che si è allontanato dal gruppo per prendersi cura della sua salute mentale. Nei black midi quindi troveremo due nuovi membri: il sassofonista Kaidi Akinnibi e il tastierista Seth Evans.

https://bmblackmidi.com/

La Tracklist:

John L

Marlene Dietrich

Chondromalacia Patella

Slow

Diamond Stuff

Dethroned

Hogwash and Balderdash

Ascending Forth