Bad Breeding, nuovo album per post punk band inglese. Ascolta!

E’ una delle band inglesi più politicizzate e importanti degli ultimi anni, si chiamano Bad Breeding e annunciano il loro ritorno discografico per One Litte Independent Records con ‘Human Capital‘, il nuovo album, il quarto, in arrivo l’8 luglio. Con dodici tracce, definite “spietate”, promettono di attaccare la meritocrazia conservatrice e le forze di sfruttamento del tardo capitalismo, con una cacofonia di chitarre roventi e tamburi fragorosi suonati con un’intensità che si rifiuta di diminuire. Il disco è anticipato dalla title-track dal sound anarco-punk e noise-rock.

https://badbreeding.com/

https://www.facebook.com/badbreedingband

https://badbreeding.bandcamp.com/