Tinariwen, nuovo album e tour italiano. Ascolta.

Nono studio album in arrivo per i Tinariwen che annunciano anche il tour e un video.

I brano “Tenere Den” anticipa l’uscita dell’album “Amatssou” che ha goduto della produzione di Daniel Lanois che ricordiamo ha prodotto album e collaborato di e con artisti del calibro di Bob Dylan, Neil Young, Peter Gabriel, Robbie Robertson, Emmylou Harris, Willie Nelson, U2, Brian Eno.

I musicisti tuareg proveniente dal deserto del Mali rilasceranno il 19 maggio il nuovo lavoro discografico, sia in formato vinile che Cd, per la label Wedge/Warp.

La band capitanata dal fondatore Ibrahim Ag Alhabib intraprenderà un lungo tour in Usa e Europa e a giugno suoneranno anche in Italia e precisamente il 14 a Firenze (Ultravox), il 15 a Milano (Triennale Garden) e il 16 a Torino (Hiroshima Mon Amour).

L’integrità del progetto è rimasta intatta grazie alle meraviglie della tecnologia moderna, con Lanois che aggiunge sapienti tocchi dal suo studio di Los Angeles, i musicisti country Fats Kaplin e Wes Corbett registrano le loro parti a Nashville mentre il percussionista di Cabilia Amar Chaoui registra la sua a Parigi. Nei due decenni trascorsi da quando i Tinariwen sono fuoriusciti dal deserto africano per girare il mondo, hanno avuto modo di fare la conoscenza di molti rinomati musicisti country, folk e rock americani, tra cui Kurt Vile, Cass McCombs, Micah Nelson (figlio di Willie Nelson), Cat Power, Wilco, Bon Iver e Jack White. La storia di Amatssou inizia nel 2021 quando proprio Jack White li invitò per una session a Nashville nel suo studio di registrazione privato. White è un fan di lunga data e già aveva “prestato” ai Tinariwen il proprio ingegnere del suono Joshua Vance Smith per mixare l’ultimo album del gruppo, Amadjar nel 2019.

https://www.tinariwen.com/

https://www.facebook.com/tinariwenmusic

https://www.instagram.com/tinariwen/

Amatssou tracklist:

01 Kek Alghalm [ft. Wes Corbett]

02 Tenere Den [ft. Fats Kaplin]

03 Arajghiyine [ft. Daniel Lanois]

04 Imzad (Interlude)

05 Tidjit

06 Jayche Atarak [ft. Daniel Lanois]

07 Imidiwan Mahitinam

08 Ezlan [ft. Fats Kaplin]

09 Anemouhagh [ft. Fats Kaplin]

10 Iket Adjen

11 Nak Idnizdjam [ft. Fats Kaplin]

12 Tinde (Outro)