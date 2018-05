Il fatto di essere una band dedita, prettamente, ad un repertorio strumentale (qualche anno fa la si sarebbe definita post-rock) ha portato la cricca scozzese a cimentarsi anche con le colonne sonore.

La prossima uscita dei Mogwai, infatti, riguarderà tale ambito visto che i nostri sono stati chiamati a sonorizzare Kin, film d’azione, diretto dai registi australiani Jonathan e Josh Baker.

Altre informazioni non sono emerse ma l’annuncio è stato accompagnato dalla messa in rete dell’estratto Donuts che trovate in basso.

Vi ricordiamo che sulla scia della pubblicazione dell’ultimo album Every Country’s Sun (2017) il gruppo, a Luglio, sarà dal vivo in Italia. Queste le date:

9/7 Piazza Castello/Sexto Nplugged Festival, Sesto Al Reghena (Pn)

10/7 Cavea-Auditorium Parco Della Musica/Roma Summer Fest, Roma

11/7 Castello Visconteo/Iride Fraschini Music Festival, Pavia

www.mogwai.co.uk

www.facebook.com/mogwai/