Animal Collective – Ballet Slippers (Domino)

Un intimo soliloquio di suoni, rumori e voci, liquidità e reverberi, così “In the Flower” introduce l’ultimo album degli Animal Collective, “Ballet Slippers”, live celebrativo per i dieci anni di “Merriweather Post Pavilion”.

“Ballet Slippers is a live release marking the 10 year anniversary of Animal Collective’s studio album Merriweather Post Pavilion. The release is culled from several shows from that album’s North American tour and sequenced to reflect a full concert experience, complete with song transitions and interludes” (si legge sul sito)

Un disco che, malgrado il formato live composto da registrazioni prese da quattro diversi concerti tenutisi tra il 29 maggio e il 9 giugno (29 maggio, Los Angeles – 30 maggio, Las Vegas – 2 giugno, Boulder – 9 giugno, Ft. Lauderdale), si sviluppa (quasi) senza soluzione di continuità, tra sfarfallii, stornelli deviati da fiera “Who Could Win a Rabit”, abbrivi pop, preghiere “Bleed” e pagane invocazioni ipnotiche “Guys Eyes”, aperture cosmiche, venature black “My Girls”, toccanti declinazioni “Banhsee Beat”, reminiscenze dark wave “No More Runnin”, per culminare nella cavalcata dei circa venti minuti di “Lablakely Dress/Fireworks” (esecuzione che va a occupare un intero lato del vinile: il D).

Di “Merriweather Post Pavilion” , eseguito pressoché nella sua interezza, con fedeltà all’originale seppur nella dilatazione e nella dimensione live che inevitabilmente ne hanno modificano il tessuto sonoro (rendendolo forse più interessante per la minor nitidezza), suonano: “In The Flowers (Live June 2, 2009 Boulder, CO), “Summertime Clothes (Live June 9, 2009 Ft. Lauderdale, FL)”, “Guys Eyes (Live June 9, 2009 Ft. Lauderdale, FL)”, “My Girls (Live May 30, 2009 Las Vegas, NV)”, “Lion In A Coma (Live June 9, 2009 Ft. Lauderdale, FL)”, “No More Runnin’ (Live May 29, 2009 Los Angeles, CA)”, Daily Routine (Live May 30, 2009 Las Vegas, NV)” e “Brothersport (Live June 2, 2009 Boulder, CO)”.

Un lavoro celebrativo ma non auto-celebrativo, dunque, che ben s’inserisce nella scia dei classici concerti per album e non solo.

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kkJSXmFUAzIfloVxRSGLKJvEyx0V-ir18

autore: Marco Sica