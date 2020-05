Thurston Moore Group, May Daze è un brano inedito. Ascoltalo.

A distanza di un mese dall’inedito dei Chelsea Light Moving, e dei dodici concerti in streaming su Bandcamp dei Sonic Youth, Thurston Moore ha da poco condiviso una nuova canzone inedita intitolata “May Daze“. La traccia, dal sound molto SY, è stata registrata e prodotta da Paul Epworth presso il The Church di Londra ed è suonata da Steve Shelley (batterista dei Sonic Youth), dal bassista dei My Bloody Valentine Deb Googe e il chitarrista James Sedwards.

Moore ha rilasciato anche una breve nota a margine su Bandcamp che recita così: “«A soundtrack for our USA sisters + brothers to register as voters today, if you still need to».

https://www.thurstonmoore.com/