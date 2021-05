Villagers, nuovo album per Conor O’Brien. Ascolta il singolo.

Conor O’Brien annuncia Fever Dreams, il quinto album dei Villagers che verrà pubblicato il 20 agosto per la label Domino. Scritto nel corso di due anni, la maggior parte delle canzoni sono state registrate in studio con la band al completo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Durante i lunghi e lenti giorni della pandemia O’Brien ha rifinito le canzoni nel suo piccolo studio casalingo a Dublino ed in seguito l’album è stato mixato da David Wrench (Frank Ocean, The xx, FKA Twigs).

Fever Dreams Tracklisting:

1. Something Bigger

2. The First Day

3. Song In Seven

4. So Simpatico

5. Momentarily

6. Circles In The Firing Line

7. Restless Endeavour

8. Full Faith In Providence

9. Fever Dreams

10.Deep In My Heart