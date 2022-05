Trenta anni di carriera da festeggiare per i fratelli Paul & Phil Hartnoll, periodo musicale che in verità si è interrotto più volte, con due scioglimenti “ufficiali” e altrettante successive riprese attività. In verità la ricorrenza sarebbe scattata nel periodo di stop provocato dalla pandemia, circostanza che in qualche maniera ha offerto alla band una pausa per pensare e trovare un modo per rievocare il lungo passato.

Sta di fatto che gli Orbital celebreranno il loro trentesimo anniversario con un LP retrospettivo che sarà intitolato “30 Something”.

La nuova raccolta sarà pubblicata il prossimo 15 luglio attraverso la Orbital Recordings Ltd. in formato doppio CD o vinile quadruplo 180g. con booklet con note di copertina a cura di Andrew Harrisone e comprenderà inoltre tre nuove tracce, oltre a remix e rielaborazioni di classici come “Chime”, “Belfast” e “Halcyon & On”. Tra i brani della raccolta ci sarà una versione rivisitata di “Where Is It Going?”, collaborazione del duo con il celebre scienziato Stephen Hawking, composta per la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Londra del 2012.

Altri remix portano la firma di Yotto, ANNA, Jon Hopkins, Dusky, Joris Voorn, Logic 1000, Eli Brown, Shanti Celeste, John Tejada, David Holmes, Floex, Rich NxT, Lone, Octave One.

www.orbitalofficial.com

Autore: Luigi Ferrara

Tracklists

CD1

01. Smiley

02. Acid Horse

03. Where Is It Going? feat. Stephen Hawking

04. Impact (30 Years Later And The Earth Is Still Burning Mix)

05. Satan (30 Something Years Later Mix)

06. Chime (30 Something Years Later Mix)

07. Halcyon (30 Something Years Later Mix)

08. Belfast (30 Something Years Later Mix)

09. The Box (30 Something Years Later Mix)

10. Are We Here? (Dusky Remix)

11. The Girl with the Sun in Her Head (Floex Remix)

12. Halcyon & On (Logic 1000 Mix)

CD2

01. Belfast (ANNA Techno Remix)

02. Impact (John Tejada Remix)

03. Chime (Octave One Remix)

04. Halcyon & On (Jon Hopkins Remix)

05. Are We Here? (Shanti Celeste Remix)

06. Belfast (Yotto Remix)

07. The Box (Joris Voorn Remix)

08. The Girl with the Sun in Her Head (Lone Remix)

09. Impact – Rich NxT Remix (Edit)

10. Chime (Eli Brown Remix)

11. Belfast (David Holmes Remix)

Vinyl

A1 Smiley

A2 Satan (30 Something Years Later Mix)

B1 Where Is It Going feat. Stephen Hawking

B2 Impact (30 Years Later And The Earth Is Still Burning Mix)

C1 Chime (30 Something Years Later Mix)

C2 Halcyon (30 Something Years Later Mix)

D1 The Box (30 Something Years Later Mix)

D2 Belfast (30 Something Years Later Mix)

E1 The Girl with the Sun in Her Head (Floex Remix)

E2 Belfast (David Holmes Remix)

F1 Halcyon & On (Jon Hopkins Remix)

F2 Chime (Eli Brown Remix)

G1 Impact (John Tejada Remix)

G2 Are We Here? (Dusky Remix)

H1 Belfast (ANNA Techno Remix)

H2 The Box (Joris Voorn Remix)

H3 Are We Here? (Shanti Celeste Remix)