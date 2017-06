Forse sette anni non sono neanche così tanti, ma ai tempi di internet il 2010 fa venire in mente un’era ormai biblica da Primo Testamento.

Certamente non erano finiti nel ‘dimenticatoio’ ma l’ultimo album dei Lali Puna uscì in quell’epoca di infinita transizione e di sdoganamento della rete dai PC ai telefonini, si chiamava “Our Inventions” e veniva pubblicato come sempre dalla berlinese Morr Music, label che ha seguito i passi della band bavarese dai tempi di “Scary World Theory” nel 2001.

La Morr non ha lo stesso appeal di una quindicina fa e inoltre sono passate due generazioni di ascoltatori dall’esplosione dell’ensemble che fu di influenza perfino per i Radiohead; i ventenni di un tempo ormai sono vicini ai quarant’anni e quindi ci si aspetta anche da questa band generazionale una piccola prova di maturità…come sarà accolto il suono di Valerie Trebeljahr & Co. in questa nuova epoca di forte disordine mediatico?

Oddio, qualche singolo è anche uscito negli anni scorsi, ma intanto in rete la band ha diffuso con abbondante anticipo il video della traccia “Deep Dream” che mostra un buon mood e un sound stuzzicante che lascia ben presagire per il disco in via di pubblicazione nonostante le pesanti assenze di Marcus Acher e Florian Zimmer.

L’album del sodalizio di Monaco ormai composto da soli Valerie Trebeljahr, Christian Heiß e Christoph Brandner sarà intitolato “Two Windows” e verrà pubblicato il prossimo 8 settembre e come sempre via Morr Music…

Attualmente non ci sono ancora dettagli riguardo la tracklist completa.

www.lalipuna.de

Autore: Luigi Ferrara