J Mascis (Dinosaur Jr.): tre date in Italia a luglio.

Dopo l’album “Elastic Days”, pubblicato a novembre scorso dalla Sub Pop Records, il cantante e chitarrista degli americani Dinosaur Jr arriva in Italia per tre live esclusivi.

J Mascis, fondatore e frontman di una delle band più rappresentative della scena indie rock americana degli anni ottanta, assieme a band come Hüsker Dü, Minutemen, Sonic Youth e Pixies; torna nel nostro paese da solista per presentare l’ultimo album.

Ascolta i brani “Everything She Said” e “See You At the Movies”.

Di seguito le tappe:

11.07 Genova, Giardini Luzzati

12.07 Prato, Festival delle Colline.

14.07 Roma, Unplugged in Monti/Terrace Sessions/Casa Argileto

