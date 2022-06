Yeah Yeah Yeahs, ascolta il nuovo singolo dopo nove anni di silenzio.

Dopo nove anni di silenzio i newyorkesi Yeah Yeah Yeahs ha pubblicato un nuovo brano dai tempi di Mosquito loro quarto album datato 2013. Il nuovo singolo del trio capitanato dalla carismatica Karen O s’intitola “Spitting Off the Edge of the World” e vede la collaborazione con Perfume Genius. A pubblicare questo singolo e poi l’album ci penserà la rinomata label Secretly Canadian.

