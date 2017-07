Il gruppo di Brandon Flowers, finite le registrazione del quinto album, riaccende l’appetito dei suoi fan, concedendo un primo assaggio di quanto portato a termine.

Come potete vedere più in basso da poco i Killers hanno postato in rete il video di The Man, singolo apripista di Wonderful Wonderful, disco in uscita il prossimo 20 Settembre su Island Records.

Sebbene non tutte le informazioni a riguardo siano state svelate, il nuovo lavoro in studio della band statunitense è stato prodotto con l’aiuto di Jacknife Lee e Stuart Price. Da segnalare anche la partecipazioni di Mark Knopfler (Dire Straits) sul brano Have All The Songs Been Written?, mentre un altro pezzo, Some Kind of Love, trae spunto da uno strumentale di Brian Eno.

