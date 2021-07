Low, Hey What è il tredicesimo album. Ascolta il primo brano.

In arrivo un nuovo album, e relativo tour con tappa italiana, per i Low. Hey What – con copertina minimalista disegnata dall’artista multidisciplinare britannico Peter Liversidge – è il tredicesimo album per il gruppo di Duluth, Minnesota, e sarà pubblicato il 10 settembre dalla Sub Pop.

Il duo composto da Alan Sparhawk e Mimi Parker in fase di produzione dei brani si fatto affiancare nuovamente da BJ Burton, mentre Steve Garrington, il bassista dal 2011, ha deciso di lasciare il progetto.

Il duo inizierà una tournée che li poterà anche dalle nostre parti e per la precisione per un solo concerto al Teatro Duse di Bologna il 12 maggio 2022.

“La press release della label presenta il nuovo corso della band e il disco così: “Concentrandosi sul loro mestiere, rimanendo fuori dalla mischia e mantenendo salda la loro fede per trovare nuovi modi per esprimere la discordia e la gioia di essere vivi, per trasformare la dualità dell’esistenza in inni che possiamo condividere, i Low presentano Hey What. Questi dieci pezzi, ciascuno costruito attorno al proprio gancio istantaneo e innegabile, sono turboc ompressi dalle vivide trame che li circondano. le ineffabili e familiari armonie di Alan Sparhawk e Mimi Parker irromperanno nel caos come una zattera di salvataggio. Strati di suono distorto si accumulano con ogni nuovo verso. Ci sarà tempo per svelare e attribuire un significato alla musica e all’arte di questi tempi, ma il momento creativo guarda avanti, con i denti. Hey What è il tredicesimo album dei Low in ventisette anni e il terzo con il produttore Bj Burton“.

