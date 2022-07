Nils Frahm annuncia il quattordicesimo album. Ascolta.

Nils Frahm ha annunciato il nuovo album ‘Music For Animals‘ in uscita il 23 settembre e primo lavoro in studio dopo le pubblicazioni di ‘All Melody’ (2018), ‘All Encores’ (2019). Il disco sarà pubblicato dall’etichetta LEITER di cui Nils è co-fondatore insieme al suo manager Felix Grimm.

Con dieci brani che sfiorano le tre ore di musica ‘Music For Animals’ è un progetto ambizioso e completamente diverso da quanto realizzato fino ad oggi da Frahm: pur rimanendo molto presente l’impronta che da sempre contraddistingue il suo suono questa volta il fondatore di Piano Day non usa il pianoforte.

Registrato tra il 2020 e il 2022 al Funkhaus, il suo studio di Berlino, ‘Music For Animals’ offre un’esperienza immersiva, coinvolgente e meditativa, una celebrazione del tono, del timbro e della consistenza che riflette l’isolamento da pandemia e le lunghe ore passate dall’artista in studio. “Non succedeva niente e ho avuto la percezione che quel tempo speciale richiedesse un particolare tipo di musica” ricorda Nils.

Tale solitudine, tuttavia, non era l’unico aspetto non familiare alla realizzazione di un disco. E’ il primo album in cui Nils ha lavorato, anche se in modo idiosincratico, con sua moglie. “Come tutti, Nina ha dovuto trascorrere molto più tempo da sola a casa. Un giorno ha portato un picnic in studio, abbiamo aperto una bottiglia di vino, poi le ho mostrato il mio nuovo strumento, un’armonica di vetro. Quando ha provato a suonarlo sembrava incredibile e ho registrato quella prima interazione. In seguito, veniva un paio di volte a settimana in studio e ogni volta preparavo una piccola sequenza su cui dilettarsi. Non è esperta musicalmente, ma suonava con così tanta cura che la sua dedizione mi è stata d’aiuto, anche se solo per poche note, ma suonate davvero” ricorda Nils.

https://www.nilsfrahm.com/

Right Right Right by Nils Frahm

tracklist

The Dog With 1000 Faces – Mussel Memory – Seagull Scene – Sheep In Black And White

Stepping Stone – Briefly – Righ Right Right – World Of Squares – Lemon Day – Do Dream