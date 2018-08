Avendo avuto il duca bianco una lunga e felice carriera, sicuramente, nel suo lascito musicale c’è ancora del materiale che deve venire alla luce.

Una parte troverà posto su Loving the Alien (1983-1988), box-set su David Bowie, in uscita il prossimo 12 Ottobre via Parlophone, contenente gli album dell’epoca rimasterizzati (Let’s Dance, Tonight, Never Let Me Down) e varie chicche.

Tra esse ci sono la versione mai pubblicata in precedenza del disco del 1987 Never Let Me Down affidata al produttore di Bowie, Mario McNulty, comprensiva di nuove parti strumentali di, fra gli altri, Reeves Gabrels (The Cure) e Laurie Anderson.

Oltre ciò due live album (uno dei quali Serious Moonlight sarà edito per la prima volta), remix, B-sides e rarità assortite del periodo.

Intanto, in basso, potete gustarvi il primo estratto Zeroes (2018, Radio Edit). Buon ascolto.

http://www.davidbowie.com/

https://www.facebook.com/davidbowie/