Al via la raccolta fondi per un documentario sui mitici Wire.

Al via la raccolta fondi per un documentario sui Wire, la storica band post-punk britannica attualmente formata da Colin Newman, Graham Lewis, Robert “Gotobed” Grey e Matthew Simms.

Il lungometraggio coinvolgerà gli stessi musicisti che cercheranno di raccontare al meglio le proprie esperienze, personalità, pensiero e i tanti anni di lavoro insieme a partire del mitico “Pink Flag” del 1977, con un pizzico di umorismo e variabili imprevedibili e surreali mescolati a tutti gli elementi che hanno caratterizzato la loro lunga e prolifica carriera.

A capo della missione troviamo il produttore e scrittore Graham Duff insieme al regista Malcom Boyle, che hanno scelto come punto di partenza il Rockfield Studio in Galles, dove l’ensemble inglese si trova alle prese con la registrazione di un nuovo album.



Il nome scelto per il documentario è “People In A Film“. La deadline per partecipare alla produzione è stata stabilita per l’inizio di agosto; naturalmente, l’ammontare dell’importo della sottoscrizione dà diritto di scelta tra svariati prodotti che vanno dal semplice download del video fino alla possibilità di diventare co-produttore del lungometraggio. La quota da raggiungere è di sessantamila sterline.

Qui per aderire alla campagna di raccolta fondi.

Autore: Luigi Ferrara