Laura Veirs, undicesimo album. Ascolta il primo singolo.

Laura Veirs ha annunciato il suo undicesimo album solista che vedrà la luce il 23 ottobre grazie all’instancabile lavoro della label Bella Union. “My Echo“, questo il titolo del nuovo album della cantautrice folk/alternative country di Portland, vanta collaborazioni con Jim James, Bill Frisell, Karl Blau e Matt Ward. La Veirs intanto ha condiviso una prima traccia, “Burn Too Bright“, ispirata al compianto Richard Swift.

“My Echo”, dichiara Laura, “è composto da canzoni che risentono del mio divorzio nonostante stessi facendo di tutto per tenere unita la mia famiglia “. “Mentre registravo ho fatto parte anche di un Secret Poetry Group e molte delle poesie che ho scritto durante questi incontri sono diventate canzoni. Quando l’album è stato mixato lo scorso autunno, il mio ex marito / produttore Tucker Martine e io avevamo deciso di separarci. Siamo stati una grande squadra musicale per molti anni ma abbiamo lottato per essere compatibili nel nostro matrimonio e nella vita familiare e quella lotta si riflette in questo album”.

In questa nuova serie di canzoni immagino di scappare da una sorta di prigione o gabbia. L’età avanzata, i confini familiari, il nostro governo oppressivo e la minaccia dell’apocalisse permeano queste canzoni. Il mio cuore brama certezza ma non la trova e così emerge la disintegrazione”.

https://www.lauraveirs.com/

https://www.facebook.com/LauraVeirs

1. Freedom Feeling

2. Another Space and Time

3. Turquoise Walls

4. Memaloose Island

5. End Times

6. Burn Too Bright

7. Brick Layer

8. All the Things

9. I Sing to the Tall Man

10. Vapor Trails