“AVANTI” – Il nuovo album di Alessandro Cortini in uscita in autunno

Alessandro Cortini ha annunciato la pubblicazione di nuova musica attraverso un album ispirato dalla visione di alcuni vecchi video della propria famiglia e della sua infanzia.

Il compositore originario di Bologna, stregato dalla visione di questi filmati registrati in Super 8, ha ideato la nuova pubblicazione utilizzando per questo terzo lavoro solista esclusivamente un EMS Synthi AKS, da cui ha tratto sette composizioni registrate in presa diretta e senza ricorrere a nessuna sovraincisione.

Cortini ha infatti dichiarato che in linea con questi vecchi e consumati video ha preferito lasciare consapevolmente anche nella musica degli errori, crackles o irregolarità di varia natura.

Il nuovo LP del synth player dei Nine Inch Nails sarà intitolato “AVANTI” e verrà rilasciato il prossimo 6 ottobre attraverso la label The Point of Departure Recording Company fondata in collaborazione con la PIAS.

In rete diffuso il video della seconda traccia del disco, ‘Perdonare’.

www.facebook.com/sonoio.org

Autore: Luigi Ferrara

Alessandro Cortini – AVANTI – Tracklist

1. Iniziare

2. Perdonare

3. Aspettare

4. Non Fare

5. Vincere

6. Perdere

7. Finire