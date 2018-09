I Dead Can Dance confermano il loro ritorno dal vivo in Italia per due appuntamenti domenica 26 maggio e lunedì 27 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Biglietti: Poltronissima: € 90,00 + prev. Platea bassa gold: € 75,00 + prev. Platea bassa: € 60,00 + prev. Platea alta: € 50,00 + prev. I galleria: € 45,00 + prev. II galleria: € 40,00 + prev.

I Dead Can Dance, ovvero Lisa Gerrard e Brendan Perry, presenteranno in Italia il loro nuovo album, Dionysus [PIAS], in uscita il prossimo 2 novembre. Fin dalla sua nascita nel 1981, il duo australiano è stato a lungo intrigato dalle tradizioni popolari europee, non solo in termini musicali, ma anche per quanto concerne le pratiche secolari, religiose e spirituali. Prendendo ispirazione da questo, Brendan Perry ha esplorato le lunghe e consolidate feste primaverili e del raccolto che hanno avuto origine dalle pratiche religiose di Dioniso, un viaggio che porta alla ribalta i riti e i rituali che sono ancora praticati fino ai giorni nostri.

Dionysus si snoda in due atti attraverso sette movimenti che rappresentano le diverse sfaccettature del mito del dio greco e del suo culto e assume la forma musicale di un oratorio, in stile cinquecentesco. Come sempre, Perry ha tratto ispirazione dall’ambiente naturale che lo circonda per comporre la musica, in particolare i richiami di animali e i suoni naturali, qui ricreati attraverso strumenti folk provenienti da tutto il mondo.

fonte: com. stampa