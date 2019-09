HysM?DUO – Astonishment (Wallace/Neon Parallali)

“Astonishment”, terzo lavoro degli HysM?DUO, duo formato Stefano Spataro e Jacopo Fiore (chitarra, batteria, basso, rumori, synth, water, effetti, loop), in cui sono più accesi i momenti sperimentali, forse meno quelli impro e alla basse di tutto c’è un post-punk, miscelato con il free jazz. Sghembi per attitudine e per scelta gli HysM?DUO si muovono liberamente, senza rispettare alcun canone e mostrando una grande abilità nel cambiare registri stilistici con estrema duttilità e scioltezza. Se i quasi undici minuti di “Eat” sono caratterizzati dal basso pulsante, che evoca quello del Joe Lally solista, con “Murderer” il duo ha l’ incedere inquietante e arriva a lambire i confini del post metal epico e dilatato dei Neurosis. L’apoteosi del post-punk/freejazz viene toccata con “Cooper”, mentre il sound di “South American murderer” è più sfocato e in discesa. Un lavoro fuori dai canoni prestabiliti in cui ogni minuto è una scoperta nuova.

https://www.facebook.com/hysmduo/

autore: Vittorio Lannutti